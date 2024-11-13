مريم أوزرلي تدخل حياة هذه العائلة!

ميرنا وليد - بيروت - انضمت الممثلة التركية مريم أوزرلي الى مسلسل "عائلة شاكير باشا" ومن المقرر ان تكون ضيفة لـ 7 حلقات فقط.

على صعيد آخر كانت قد شاركت مريم أوزرلي، متابعيها عبر حسابها الرسمي، صورة تجمعها بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم وإبنتها ليا.

وأرفقت مريم الصورة التي نشرتها عبر خاصية الستوري على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بأغنية "آه ونص" للفنانة نانسي عجرم، واكتفت بوضع قلب على الصورة.

وبدورها أعادت نانسي عجرم نشر الصورة عبر صفحتها الرسمية، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه بما معناه: "يسعدني دائمًا رؤيتك".



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