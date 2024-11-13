بصور من الكواليس.. رانيا منصور تشعل حماس متابعيها لأحدث أعمالها "رقم سري"

ميرنا وليد - بيروت - أشعلت الممثلة المصرية رانيا منصور حماس متابعيها لأحدث الأعمال التي تشارك فيها، وهي مسلسل "رقم سري"، ونشرت صوراً من الكواليس لشخصيتها ميرنا في المسلسل.



وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، معبرين عن حماسهم لمشاهدة المسلسل.

وكانت كشفت رانيا منصور عن الطريقة التي إتبعتها لإستعادة رشاقتها، بعد وضعها مولودتها الأولى والوزن الزائد الذي إكتسبته، وقالت: "أنا محافظتش خالص على جسمي وأنا حامل وتخنت 26 كيلو، وماما وحماتي كانوا بيقولولي آكل لإني أكلي لشخصين، وكمان كنت صغيرة ومفيش حد قاللي أي نصائح بخصوص الحمل والتخن. أول ما ولدت عملت دايت، وأكتر أكلة صحية بعملها هي السلطة".

وقد عرض مؤخراً مسلسل "الوصفة السحرية" لـ رانيا منصور، وهو من بطولة الممثلين شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم..

