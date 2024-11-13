حسين الجسمي يتألق في الأهرامات بحضور نجوم الفن

وسط حشد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام والشخصيات العامة ورجال الأعمال، أحيا النجم الإماراتي حسين الجسمي حفلًا غنائيًا ضخمًا حمل مواصفات عالمية بمنطقة الصوت والضوء، وسط الأهرامات.

وحرص على حضور الحفل نبيلة عبيد وبشرى، أحمد العوضي، هشام عباس، أمير المصري، صبري فواز، محمد جمعة، عبير صبري، طارق النهري، شريف باهر، أروى جودة ولقاء سويدان وأحمد زاهر وشيرين رضا وأحمد جمال سعيد وبيومي فؤاد والاعلاميات هالة سرحان، سمر يسري ولمياء فهمي عبد الحميد وأسماء مسلم.

كما تواجد د. سامي عبد العزيز وحرمه النائبه صبورة السيد، لاعبا كرة القدم السابقان أحمد حسام وأحمد حسن .. وغيرهم ممن تفاعلوا مع أغاني الجسمي حتى قرب منتصف الليل.

من جانبه أشعل الجسمي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة وبخاصة أغنية "بشرة خير" التي أشعلت المزيد من أجواء البهجة والإثارة وسط تفاعل الجميع.

وحرص الجسمي على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور الذي التف حوله من دون أن يرفض طلب أي مشاهد لالتقاط صورة معه.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

إشادات الجمهور بأغنية «هامة العز» لـ حسين الجسمي

حسين الجسمي يُعلق على ظهوره مع مدون إسرائيلي