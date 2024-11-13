نانسي عجرم تعود للحفلات في مصر بعد غياب

عادت النجمة اللبنانية مصر لإحياء الحفلات بمصر بعد غياب ما يقرب من عام، حيث أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في احتفال خاص بإحدى الشركات بإطلاق مشروع جديد، وحمل الحفل شعار "كامل العدد"، حيث تجاوز عدد الحضور 2000 شخص، ما جعل المكان مزدحماً بالجمهور.

وصعدت نانسي عجرم إلى المسرح وقدمت مجموعة من أغانيها الشهيرة والجديدة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي لم يشهد حفلاً لها في مصر منذ حوالي عشرة أشهر.

وبدأت نانسي الحفل بتوجيه رسالة لجمهورها قائلة: "وحشتوني"، مما زاد من حماس الجمهور وتعطشهم لأدائها المميز، وامتد الحفل لمدة ساعة ونصف من الغناء والطرب المتواصل.

وفي بادرة تكريم للنجمة، قام رئيس مجلس إدارة الشركة، بتكريم نانسي عجرم على مشاركتها المميزة في الحفل، وقدمت الإعلامية سالي عبد السلام فقرات الحفل، الذي اختتم بفقرة خاصة شارك فيها النجم الشعبي رضا البحراوي، الذي أشعل الأجواء، حيث قدم باقة من أغانيه اختتم بها الليلة المميزة.

ونشرت نانسي على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لها علقت من خلالها على نجاح الحفل قائلة: "أرسل تحياتي إلى مصر أثناء عودتي للبنان، أتمنى لكم أياماً سعيدة".

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