تركي آل الشيخ يعلق على عودة إسعاد يونس إلى المسرح

القاهره - الخليج 365
علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على عودة الفنانة إسعاد يونس للمسرح بمسرحية «إس إس هانم»، وذلك بعد غياب 30 عامًا.
كتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على «فيس بوك»: «عودة النجمة القديرة إسعاد يونس بعد غياب عن المسرح أكثر من 30 سنة.. شرفتينا وسعيدين وجمهور موسم الرياض سعيد فيكي».
ورفعت مسرحية «إس إس هانم» في العرض الأول لها شعار «كامل العدد»،حيث امتلأت قاعة العرض بالجمهور السعودي الذي أعرب عن إعجابه الشديد بالمسرحية وبأداء الممثلين.
في سياق آخر تصدرت المسرحية عقب عرض المسرحية بساعات قليلة التريند حيث احتلت المركز الأول على منصة «ْX».
مسرحية «إس إس هانم» من بطولة إسعاد يونس، وكل من حجاج عبدالعظيم، كريم عفيفي، ميرنا جميل وغيرهم من النجوم، وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أن العروض ستستمر حتى 11 نوفمبر على مسرح محمد العلي.
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