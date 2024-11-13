شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فيلم الهوى سلطان فى سينما زاوية بدءًا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق عرض فيلم الهوى سلطان بطولة منة شلبى وأحمد داود، فى سينما زاوية بوسط البلد بدءا من اليوم الأربعاء 13 نوفمبر، وذلك بعد أسبوع من طرحه فى دور العرض السينمائى المختلفة.

فيلم الهوى سلطان من بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجى، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسرى، تدور الأحداث حول شابة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقاءهما وأسرتيهما، لكن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما، وتتوالى الأحداث.

ويعتبر فيلم الهوى سلطان هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة بعد تعاونهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسرى نصر الله والذى تم عرضه عام 2016، وشارك في بطولته ليلى علوى، باسم سمرة، صابرين، محمد فراج، محمد الشرنوبى، انعام سالوسة، علاء زينهم، لمى كتكت وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن منة شلبى تنتظر استئناف تصوير المشاهد الأخيرة فى فيلم "فرقة الموت" مع أحمد عز لطرحه فى دور العرض قريباً، ويشارك في الفيلم: آسر ياسين، جيهان الشماشرجى، عصام عمر والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج أحمد علاءالديب، كما تقدم بطولة الجزء الثانى من فيلم "هيبتا" بعنوان "هيبتا - المناظرة الأخيرة" والذي انطلق تصويره مؤخراً.

أما أحمد داود فكان آخر أعماله فى السينما فيلم "يوم 13" الذى دارت أحداثه فى إطار رعب تشويقى، وشارك فى بطولته دينا الشربيني ، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.