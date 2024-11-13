جون كراسينسكي يحصل على لقب الرجل الأكثر جاذبية في العالم لعام 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - حالة من الثقة والسعادة يصاحبهما الكثير من الدهشة والمفاجأة يعيشها الممثل والكاتب والمخرج جون كراسينسكي، عند علمه باختيار مجلة People له كأكثر رجل على قيد الحياة جاذبية لعام 2024، آخذاً اللقب من الممثل الأمريكي وسائق سباقات السيارات باتريك ديمبسي، الذي حصل على اللقب في العام الماضي.

مشاعر جون كراسينسكي عند علمه باللقب

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عند علمه بوقوع اختيار مجلة People عليه وحصوله على لقب الرجل الأكثر جاذبية في العالم لعام 2024، أعتقد كراسينسكي في البداية أنه يتعرض لمقلب، وفي لحظة أخرى مرحة، مازح كراسينسكي المجلة بأنه يأمل أن تفي زوجته، أيقونة هوليوود إيميلي بلانت، بوعدها بتزيين منزلهما في بروكلين باستخدام غلاف المجلة كخلفية. ووفقاً لـ كراسنسكي، كانت بلانت "متحمسة للغاية" لسماع الخبر، و"كان هناك الكثير من الفرح" عندما أخبرها بذلك.

وعن علاقة جون كراسينسكي بإيميلي بلانت، ففي 28 أغسطس 2009، أعلنا خطوبتهما. وتزوج الثنائي في 10 يوليو 2010، في منزل صديقهما جورج كلوني، على بحيرة كومو في إيطاليا. ويعيشان في منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ولديهما طفلتان؛ هازل (10 أعوام) وفايوليت (8 أعوام).

وقد حصل على هذا اللقب من قبل نجوم مثل ميل غيبسون، براد بيت، جورج كلوني، ديفيد بيكهام، مايكل ب. جوردان، جون ليغند، دواين جونسون، بول رود، بييرس بروسنان.

نوع من الارتباك لرواد السوشيال ميديا لاختيار جون كراسينسكي

كانت الأنظار تتجه لصديق سيلينا غوميز؛ المنتج بيني بلانكو، ليكون هو صاحب لقب "الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة" هذا العام بجانب نص مكتوب عليه "أكثر رجل جذاباً على قيد الحياة"، مما تسبب في بعض الارتباك، ودفع البعض إلى الاعتقاد خطأً أنه حصل على اللقب. ومع ذلك، أصبح كراسينسكي الآن المكرم الرسمي، خلفًا للفائز العام الماضي، باتريك ديمبسي، ليظل هو وزوجته إيميلي بلانت، اللذان يشتركان في ابنتين، زوجين محبوبين في هوليوود.

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علامات في مشوار جون كراسينسكي

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اشتهر كراسينسكي بدوره كجيم هالبرت في The Office، وانتقل من شخصيته المحببة والهادئة إلى تجسيد المظهر الحاد والمدفوع بالحركة لجاك رايان من أمازون. كما أنشأ سلسلة أفلام الرعب التي نالت استحسان النقاد A Quiet Place، وكتب وأخرج وقام ببطولة الأفلام، واستضاف لفترة وجيزة المسلسل الناجح على شبكة الإنترنت Some Good News أثناء تفشي وباء كورونا.

في الأشهر الأخيرة، أصدر كراسينسكي فيلمه السادس كمخرج، IF، وهو مغامرة عائلية حول أصدقاء خياليين، والتي تقوم بلانت أيضاً ببطولتها.

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