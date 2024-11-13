عقب الإعلان عن مُشاركة الفيلم الياباني "Snow Drop" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي تعرفي على قصته

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - تم الإعلان عن مُشاركة الفيلم الياباني "Snow Drop" ضمن المسابقة الدولية في فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي تنطلق فعاليته في الفترة من 13 إلى يوم 22 نوفمبر الجاري.

أحداث وقصة فيلم "Snow Drop"

تدور أحدث أفلام المُخرج الياباني يوشيدا كوتا "" حول مسألة تلقي الإعانات الاجتماعية في اليابان والتي يراها البعض أمراً مشيناً للشخص، فحتى يتم الاتصال بأفراد الأسرة التي تطلب الإعانة وسؤالهم عن تلقيهم لأي دعم مالي، كما يقوم المشرفون على الأمر بفحص العديد من خصوصيات تللك الأسر، يجعلهم يشعرون بالضغط النفسي لوصفهم بأنهم فاشلون ولذلك يتردد العديد من الأشخاص قبل طلب أي إعانة إجتماعية.

ومن خلال فيلم "Snow Drop" يستعرض المُخرج يوشيدا كوتا عدداً من الحالات المؤثرة التي تسعى للتغلب على الفقر ومواجهة ظروف الحياة، من خلال شخصية "ناوكو" وعائلتها منذ أكثر من 33 عاماً بعد أن ترك والدها الأسرة حينما كانت صغيرة، إلا أنه عاد إلى المنزل بعد 15 عاماً وعقب مرور سنوات أصيبت والدتها بالخرف مما اضطرها إلى الاعتناء بها في المنزل.

وكان قد تم عرض الفيلم للمرة الأولى عالمياً ضمن فعاليات مهرجان أوساكا السينمائي الأسيوي.

العرض العالمي الأول لفيلم "سلمى"

وعلى جانبٍ آخر، اختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم "سلمى" للمخرج جود سعيد والنجمة السورية سلاف فواخرجي؛ ليحصل على عرضه العالمي الأول من خلال الدورة الـ45 من المهرجان، والتي تنطلق فعاليتها في الفترة من 13 نوفمبر إلى يوم 22 من نفس الشهر؛ حيث ينافس الفيلم في مسابقة آفاق السينما العربية.

وبالتزامن مع إعلان مشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تم طرح البوستر الرسمي له، والذي ظهرت عليه بطلة العمل الفنانة سلاف فواخرجي بشخصية تحمل نفس اسم العمل، وهي تشرُد بنظرها بعيداً كأنها تحمل همّاً ومسؤولية كبيرة في الوقت نفسه.

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يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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