هاندا أرتشيل وباريش أردوتش يطلان في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية عن موعد طرح فيلم "دعها للرياح" للنجمين التركيين هاندا أرتشيل وباريش أردوتش، وذلك في شهر شباط 2025، ومن المتوقع ان يحقق نسب مشاهدة عالية خصوصا وأن النجمان يمتلكان قاعدة جماهيرية كبيرة.



على صعيد آخر تألقت هاندا أرتشيل مؤخرا بإطلالة مميزة وأنيقة، في أحد شوارع نيويورك.

وقد إرتدت هاندا قميصاً طويلاً وواسعاً باللون الأبيض، ونسقت معه تنورة من الجلد الأسود، وانتعلت حذاء من الجلد الأسود أيضاً، ووضعت على عينيها نظارة شمسية باللون الأسود.

وتركت هاندا شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً للغاية.