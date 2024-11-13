عمرو عبد العزيز يوجه هذه الرسالة

ميرنا وليد - بيروت - كتب الممثل المصري عمرو عبد العزيز على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"والله العظيم والله العظيم ياجماعه التمثيل ده موهبة موهبة موهبة موهبة موهبة، مش بالعافية . .في فرق كبيييييير قوى بين إنك تبقى موهوب وإنك تبقى موهوم".

يذكر أن أحدث أعمال عمرو عبد العزيز مسلسل بعنوان "بعد النهاية"، الذي عرض في شهر رمضان لهذا العام 2024، والعمل بطولة نيرمين الفقي، هالة فاخر، أحمد سعيد عبدالغني، ريهام سعيد، عمرو عبدالعزيز، أحمد رفعت، علاء مرسي، وآخرين من نجوم الفن، والمسلسل من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

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