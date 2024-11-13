أسماء جلال ترد على منتقديها

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الممثلة المصرية أسماء جلال على الإنتقادات التي تعرضت لها بسبب عفويتها في فيديو مع صديقاتها، قائلة: "مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل لإني مش بعمل بيها حاجة وحشة، بالعكس أنا عفويتي مع الناس اللي زيي وأتمنى محدش يفهمها غلط".



وعن تصدرها التريند مؤخرا، قالت: "لو تريند بسبب حاجة حلوة اتبسط جدا، أكثر من كده لا أحبذ".

وجاء حديثها عبر قناة SBC

وكانت قد اتخذت أسماء جلال، قراراً مفاجئاً بعد تصدرها الترند بسبب إغلاق حسابها الرسمي.

وقامت أسماء جلال بفتح صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي من جديد، وبإغلاق التعليقات.

