مايا دياب توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - كتبت الفنانة اللبنانية مايا دياب منشور مؤثر بالتزامن مع عيد ميلادها على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي : “كل سنة بيوم عيد ميلادي بيخلق أمل انه تكون السنة الجديدة أفضل من اللي قبلها وبدعي ينعم بلدي ولو بالقليل من السلام بس للأسف هالسنة هي الأسوأ واليوم هو من أقسى الأيام علينا ، وطني وحبيبي وكل حياتي تحت الدمار فلن أكون بخير”.

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وختمت شاكرة كل من وجه لها رسالة معايدة: “بشكر كل شخص فكّر فيي وبعتلي اجمل الكلام، وخصوصا الفانز اللي غمروني بحبهم وكلامهم ، انتوا اللي بتخلوا كل يوم من ايامي حب وحياة”.