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ميرنا وليد - بيروت - حذر الفنان المصري تامر عاشور من الاعلان المنتشر عن اقامة حفل سيحييه مع الفنان المصري رامي صبري في العاصمة القطرية الدوحة في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري مشيرا الى انه كاذب وطلب من المحبين عدم شراء اي تذاكر و اضاف كاتباً على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "الإعلان غير صحيح وغير مخطّط لإقامة أي حفلات مع الشركة المعلنة عن الحفل، رجاءً توخّي الحذر وعدم شراء أي تذاكر للحفل".
وأكد انه سيلجأ الى القانون لمعرفة تفاصيل هذا الاعلان المفبرك.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر عاشور يحذّر محبيه من هذا الاعلان الكاذب ويهدد باللجوء الى القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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