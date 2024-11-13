شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.. تكريم أحمد عز والمخرج يسرى نصر الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم الأربعاء حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم وصناع الفن في مصر والوطن العربي، إلى جانب مشاركة عدد من صناع الأفلام في العالم.

يشهد حفل افتتاح الدورة الـ 45 من المهرجان منح المخرج الكبير يسرى نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، إلى جانب تكريم النجم احمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز، وتكريم المخرج دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، عن اختيار الفيلم الفلسطينى "أحلام عابرة" لافتتاح الدورة الـ45، حيث قال الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى: نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوى وهو عمل سينمائى كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن فى غزة فى افتتاح مهرجان القاهرة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به".

ويشارك خلال فعاليات تلك الدورة 194 فيلما، من 72 دولة مختلفة، إلى جانب 16 فيلما عروض سجادة حمراء، ويتضمنون 37 فيلمًا عرض عالمي أول، و5 أفلام عرض دولي اول، و119 فيلما عرض شرق أوسط وأفريقيا أول.