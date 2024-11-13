فيديو يؤكد عودة تامر حسني وبسمة بوسيل الى بعضهما سراً

ميرنا وليد - بيروت - أصبح من الواضح أن هناك عدة مؤشرات تشير الى ان الفنان المصري تامر حسني وزوجته الفنانة ومصممة الازياء المغربية بسمة بوسيل قد عادا الى بعضهما بعد الانفصال الذي دام فترة قصيرة من دون ان بعلنا الامر بشكل رسمي على صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي او في أي لقاء اعلامي.



بسمة وتامر متواجدان مع بعضهما في العديد من الحفلات ابرزها حيت افتتح تامر مطعمة الجديد "آدم" قبل فترة كما تم تسريب العديد من الفيديوهات لهما معاً منها هذا الفيديو الذي يظهر ان تامر وبسمة كانا مع بعضهما في احد الجلسات مع الاصدقاء ويقول له صديقه غني لها :"يا انا يا ما فيش" ليقوم تامر بحركة تؤكد هذه العبارة.