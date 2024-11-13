ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة العالمية أريانا غراندي قلق جمهورها بعد ظهورها بنحافة ملحوظة في جلسة تصوير خاصة بفيلمها الجديد Wicked.

وأثناء احتفالها بالعرض الأول، ظهرت غراندي على السجادة الحمراء بفستان باللون الكريمي، مما دفع المتابعين إلى التساؤل عن حالتها الصحية.

تفاعل الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقلق، حيث علّق أحدهم: "تبدو نحيفة جداً،" وقال آخر: "مشهدها يثير القلق."

ويحكي فيلم Wicked قصة غير تقليدية عن الساحرتين الشهيرتين في عالم أوز، إذ تلعب غراندي دور "جليندا"، فيما تتناول القصة الصداقة العميقة بينها وبين "إلفابا"، الفتاة الخضراء التي تواجه سوء الفهم والتمييز. لمساهدة الفيديوإضغط هنا:

كانت هذه تفاصيل خبر أريانا غراندي تصـ ـدم متابعيها بمظهرها النحيف وتثير القلق حول صحتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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