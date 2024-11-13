محمد حماقي يحتفل بعيد ميلاد زوجته بصور رومانسية

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان المصري محمد حماقي، بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الرسمي.

وشارك محمد حماقي متابعيه عبر صفحته على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، صورة رومانسية هنأ من خلالها زوجته بعيد ميلادها، إذ أرفقها بتعليق بكلمات مؤثرة عبر فيها عن حبه الكبير لها.

وكتب حماقي في تعليقه: "كل سنة وأنتِ طيبة يا كل حاجة في حياتي، ربنا يخليكي ليا حبيبتي.. بحبك".

ولاق المنشور تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين حرصوا من خلال تعليقاتهم عن على تهنئة زوجة حماقي بعيد ميلادها، كما أشادوا بالحب الكبير الذي يجمع الثنائي.

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