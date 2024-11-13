هاني فرحات يدخل القفص الذهبي وهذه هي عروسه - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الاثنين الموسيقار هاني فرحات بعقد قرانه في حفل حضره المقربين والاصدقاء وعدد من النجوم والنجمات أما العروس فهي تعلم ايضاً في المجال الفني اذ انها دنيا جمعة المنتجة والمشرفة على العديد من الحفلات الفنية في مصر.

وعقد القران فضيلة الشيخ د. عمرو الورداني بحضور وزير الثقافة د.أحمد هنو ووزيرة الثقافة الأسبق الفنانة إيناس عبد الدايم، والفنانون عمرو دياب، كريم عبد العزيز، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، أحمد حلمي، تامر عاشور، مي فاروق، منة شلبي، فريق واما، رامي جمال والمخرج طارق العريان والمنتجين محمد حفظي، وممدوح السبع. أما الحفل فسيقام بعد اجازة عيد الفطر.