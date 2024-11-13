ميرنا وليد - بيروت - أعلنت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي والفنانة شروق صن شاين قبل فترة انها حامل بطفلها الثاني من زوجها نجم مواقع التواصل الاجتماعي جورج ديب المعروف بـ دكتور فود. وفي بث مباشر كشفت ان طفلها المنتظر هو صبي مشيرة الى انها لم تقم بحفل للكشف عن جنس المولود وفضلت هذه المرة ان تعلن الخبر بكل بساطة الى المتابعين لانها لا تحب ان تكرر نفسها كما ان ترند الحفلات لم تعد رائجة بالنسبة لها. واشارت الى انها قررت ان تسمي ابنها "ليو" اي الاسد الصغير .

كانت هذه تفاصيل خبر شروق صن شاين تكشـ ـف عن جنس طفلها المنتظر من دكتور فود وتختار له هذا الاسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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