شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيي حفلا غنائياً في أرينا الكويت 12ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم تامر حسني حفلًا جماهيريًا يوم 12 ديسمبر المقبل على مسرح الأرينا ضمن فعاليات موسم الكويت الغنائي.، حيث من المقرر أن يقدم تامر حسنى مفاجأة لجمهوره في الكويت، ويقدم حسنى على مدار الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ويحبها، ليعيشوا معه أجواءً استثنائية تعيد لهم أجمل الذكريات وتضيف لحظات لا تنسى

وكان قدم قدم حسنى حفلا غنائيا ضخماً في الامارات وسط حضور 300 ألف شخص، حيث قدم مفاجأت كثيرة على مسرح الأمارات، كما قدم عدد من الراقصين بعض الرقصات على نغمات تامر حسنى .

جدير بالذكر أن النجم تامر حسنى انتهى مؤخرًا، من تصوير فيلمه الجديد "رى ستارت"، واحتفل مع باقى فريق العمل بالانتهاء منه وتقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

فيلم "ري ستارت" بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد وعصام السقا وباسم سمرة ومحمد ثروت وميمي جمال وإخراج سارة وفيق، ويظهر خلال العلم عدد من ضيوف الشرف.

وتتعاون المخرج سارة وفيق مع النجم تامر حسنى للمرة الثانية بعدما قدما سوياً فيلم "مش أنا"، والذى لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه فى السينمات وحقق أراقما قياسية، وشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر، ماجد الكدوانى، حلا شيحة، وعدد كبير من الفنانين.

وقدم تامر حسنى آخر أفلامه "تاج" الذى عرض فى موسم عيد الأضحى العام الماضى 2023، وشارك فى بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.