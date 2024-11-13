بالرغم من ملامحها الجميلة.. هذه الممثلة تخلت عن جاذبيتها بالكامل من أجل دور!

ميرنا وليد - بيروت - في موسم رمضان عام 2022، شاركت الممثلة المصرية روجينا في بطولة مسلسل "ستهم"، وأدت شخصية سيدة متنكرة بشكل رجل، متخلية عن أناقتها المعهودة، وشعرها الطويل، كي تتمكن من التأقلم مع الدور إلى أقصى حد.



روجينا قامت بحلق شعرها بالفعل، وعن هذا الأمر قالت: "أقسم بالله لن أفعلها مرة ثانية أبداً، وتقابلت مع الأبطال الحقيقيين الذين عاشوا المعاناة وهو ما ساهم في إتقاني الشخصية وإصراري على حلق شعري. بعد حلق شعري، وقبل تصوير المشهد تم رش مادة لكي تعطي فروة الرأس لون الوجه، بكيت كثيراً، حيث شعرت بألم شديد في رأسي، ولكنني تماسكت لكي لا أشعر بأنّني أقل من التجربة، وكنت خائفة من عدم ظهور الشعر مرة أخرى، وأقسمت بأنني لن أحلق شعري مجدداً. نحن لم نجسد سيرة ذاتية لسيدة معينة، ولكن نقدم قضية مجتمعية تهم الجميع، أي منزل فيه سيدة تعول ما بداخله، وكنت لأول مرة أرتدي زي رجل في المسلسل، لذلك تحمّست للشخصية ولفكرة العمل بشكل عام. لا أنكر أنّني أصبت بالخوف والتوتر الشديدين، لكن المخرج كان يقف معي، وفى أول يوم تصوير عندما ذهبت إلى المنزل كنت مكتئبة جداً ومتوترة وتحدثت مع المخرج وأخبرته بأنّني لا أستطيع تقليد أحد، ولكنني أتمكن من صناعة الشخصية فقط".