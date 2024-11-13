ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية زينة، عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، منشور تضمن رسالة غريبة.

وقالت زينة في منشورها أن طريقة صرفها للمال حاليا قد تؤدي إلى حبسها ودخولها في مشكلة، مشددة على أنها لا تمزح، إذ كتبت في منشورها: "أنا عمالة اصرف وابعزق في الفلوس على أساس إن العالم هاينتهي، العالم لو منتهاش انا هاتحبس مش بهزر".

وتصدرت زينة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في منشورها الذي أثار الكثير من الجدل والتساؤلات والقلق بين متابعيه، إذ تساءلوا عما إذا كان الهدف من المنشور مجرد مزاح أم أنه ناتج عن قلق تعيشه.

كانت هذه تفاصيل خبر زينة تتصدر الترند بتصريح لافت: " أنا هتحبس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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