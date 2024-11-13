بحياة رشدي أباظة محاولة إنتحـ ـار فاشلة.. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - في تصريحات صحفية، أكد الممثل المصري الراحل رشدي أباظة أنه حاول الإنتحار أكثر من مرة بعد مشاكله الكبيرة مع زوجته آنذاك الراقصة والممثلة المصرية سامية جمال، التي أصرت على الإنفصال عنه، ولم ترضَ بمصالحته، إذ قام إحدى المرات بإطلاق النار على نفسه، ولكن تمكن أقاربه من إنقاذه، ولم يتوقف عن محاولات الانتحار إلا بعد عودتها إليه.



وكان قد علق الممثل المصري ياسر جلال على ترشيحه لتقديم سيرة الممثل المصري الراحل رشدي أباظة الذاتية، مؤكداً على شعوره بالفخر من هذا الأمر.

وقال ياسر جلال: "سعيد جداً بتصريحات منيرة هانم أباظة، فهي شخصية مثقفة ومحترمة جداً، والتقينا في إحدى الندوات الثقافية من قبل، وعرضت عليَّ هذه الفكرة، وطبعاً شرف كبير لي ولأي زميل، تقديم شخصية فنية ثرية مثل الراحل العظيم رشدي أباظة، هذا الفنان الذي لن يتكرر. كانت دائماً تربطني صداقات بعائلة الراحل النجم رشدي أباظة مثل الدكتور مصطفى أباظة رحمة الله عليه، الذي كنت عندما ألتقي به، كان يقول لي لا بد من أن تمثل شخصية رشدي في عمل فني عن سيرته الذاتية، وكذلك الفنان الرائع فكري أباظة الذي كتب السيناريو. أرى أن تقديم سيرة ذاتية عن شخصية بحجم الفنان رشدي أباظة، لا بد من أن يتم تنفيذها بإتقان، وأن تكون كل عناصر العمل الفني على أعلى مستوى، حتى تليق بتاريخ الراحل العظيم".