بالفيديو- ما قامت به جيجي حديد أوصلها الى صف العارضات الأعلى أجراً

ميرنا وليد - بيروت - خلال عرض للأزياء شاركت فيه جيجي حديد وكانت ترتدي فستاناً باللون الزهري أحبت شكله ولونه وتمتعت بعرضه وخلال مرورها على المنصة قررت أن تضم شعرها وتجذبه الى الأمام ليظهر تصميم الفستان بشكل واضح وبعد دقائق أعادت شعرها الى وراء بلفتة من رأسها فعلا التصفيق ورحب الحضور بالحيوية التي أضافتها على عرضها للأزياء بعيداً عن الروتين.

ومنذ ذلك الوقت أصبحت جيجي من العارضات الأعلى أجراً.

يذكر أن جيجي حديد تقاضت عاةم 2024 ما يقارب 82 مليون يورو أي ما يعادل 50 مليون يورو إضافية عن السنة الماضية. وهذا دليل واضح على كفاءتها.