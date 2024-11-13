شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يحيى حفلاً غنائياً يوم 6 ديسمبر بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان بهاء سلطان حفلا غنائيا بمنطقة القاهرة الجديدة يوم 6 ديسمبر المقبل، ويقدم فيها بهاء فى هذا الحفل الضخم باقة مميز من أغانية التي اشتهر بها قديما وحديثا منها " يا ترى وأحلف و اللي في عيني فعينك وقوم اقف وتعالى ادلعك وعلي بيحصلي و داديينا وما ارتحناش وبالراحة علينا " وغيرها من الأغانى وتشارك الفنانة روبى في نفس الحفل أيضا



روبى وبهاء سلطان

يذكر أن النجم بهاء سلطان قدم الأغنية الدعائية لفيلم الهوى سلطان بطولة النجمين منة شلبى وأحمد داود، والذى تم طرحه فى السينمات 6 نوفمبر، من إخراج هبة يسرى، وتأتى الأغنية داخل أحداث الفيلم الذى يدور حول قصة حب شديدة بين منة وداود.

والأغنية تحمل اسم أنا من غيرك كلمات منة عدلى القيعى، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع نادر حمدى، وإنتاج حمدى بدر، حيث ظهر صوت بهاء سلطان في خلفية التريلر الرسمي الذى طرحته الشركة المنتجة للفيلم خلال الأيام الماضية.

يعتبر بهاء سلطان واحد من أهم المطربين على الساحة الغنائية في مصر والوطن العربي، يمتلك صوتا لا ينافس عليه أحد، ولا يشبهه أحد، له لون وطبيعة تشبه بهاء سلطان في شخصيته.

شخصية بهاء سلطان الإنسانية كونت شخصية الفنية أيضا فهو هادئ الطباع خجول يتجنب المناسبات العامة والصخب، يغني وفقط ويعترف في كل لقاءاته بشخصيته الخجولة وحرصه على كل كلمة تخرج من فمه، حتى لا يجرح أحدا أو يغضب أحدا حتى في أصعب لحظات حياته والأزمات التي مر بها.

يكفى بهاء سلطان أن يقرر تقديم أغنية ما فيكون الجمهور على ثقة كبيرة في كون الأغنية التي سيقدمها سيكون لها تواجد كبير وستكون لها الأولوية والأفضلية على قائمة الاستماع.

ربما يقدم بهاء سلطان ألونا متنوعة من الموسيقى ومختلفة في الاطار الذي وضعه لنفسه، ولكنه لا يهوى التغيير في شكله ولا يلتفت لفكرة النجومية وما تعنيها من اهتمام قد يكون مبالغ بالشكل والملابس والإكسسورات وتسريحات الشعر، فغالبا بهاء سلطان بنفس تسريحة شعره من سنوات طويلة ربما قصر شعره قليلا أو تركه يطول لكن ملامحه وشكله واستايل شعر وملابسه لا يخطئه العين.