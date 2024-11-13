ميرنا وليد - بيروت - بدأ توم كروز يدفع ضريبة إعتناقه ديانة السيانتولوجيا أو الكنيسة العلماوية وهي طائفة دينية تتخذ من العلم والمكننة أساسا لتعاليمها. وفي التفاصيل يعاني الممثل الأميركي من فقدان معظم أصدقائه بسبب ديانته وتبقّى فقط ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا وهو يحاول أن يمضي معهم الوقت في فلوريدا.

من جهتهما ديفيد وفيكتوريا لاحظا أن توم كروز لديه أطوار غريبة ويرغب بالتحكم بالأمور في اللقاءات الإجتماعية وهو الذي يقترح المناسبات للتواجد معاً وقد لبّوا دعوته لمرتين فقط وتبين أنهما مترددان بتطوير الصداقة معه للأسباب المذكورة.

كانت هذه تفاصيل خبر توم كروز يفقد معظم أصدقاءه لهذا السبب ما عدا هذا الثنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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