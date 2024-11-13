خمنوا هوية هذه الشابة.. تعد أجمل مشهورة في تاريخ لبنان!

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور لملكة جمال الكون السابقة اللبنانية جورجينا رزق، زوجة الفنان اللبناني وليد توفيق، عندما كانت لا تزال بعمر صغير.



وخطفت جورجينا قلوب وعيون الجمهور بجمالها، وقارنوا بين صورها وصورة إبنتها نورهان، مؤكدين على الشبه الكبير بينهما.

وكانت قد شاركت ملكة جمال لبنان لعام 1997 جويل بحلق، الجمهور مجموعة صور برفقة ملكة جمال الكون السابقة اللبنانية جورجينا رزق، وخطفت الملكتان القلوب بجمالهما.

وعلقت جويل على المنشور، معبرة عن حبها الكبير لـ جورجينا رزق، وقالت: "برفقة ملكتنا الرائعة جورجينا رزق".