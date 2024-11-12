بالصور- من توقيع Mugler.. نجوى كرم تتألق بجامبسوت من الجلد الأسود

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الجمهور بإطلالتها الاخيرة من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وظهرت بجامبسوت أسود ضيق من دون أكمام، ذات تصميم رائع وغريب، من دار أزياء Mugler، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية غريبة لإكمال اللوك.



وكانت نشرت نجوى كرم، مجموعة من الصور الجديدة لها، من كواليس برنامج Arabs Got Talent.

وظهرت نجوى كرم وهي ترتدي تنورة مميزة جداً من A.W.A.K.E، مع توب سوداء وبلايز، من دار المصمم التونسي الراحل عز الدين علية، ونسقت مع الإطلالة بوتين بتوقيع إليزابيتا فرانكي.

وجاءت النظارة بتوقيع البلوغر الشهيرة كارن وازن، كما أن الأكسسوار في عنق نجوى كرم راقٍ ومناسب للإطلالة.

نجوى كرم كتبت تعليقاً على الصور التي نشرتها :"أدخل إلى ستوديوهات الـMBC بكل حماس .. فلنقدم المزيد من لحظات السحر على شاشة التلفزيون".

