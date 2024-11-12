شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش ما بين عضوية لجنة تحكيم أفلام غزة بمهرجان القاهرة وناقص ضلع والان مع تفاصيل الخبر

تعيش كندة علوش حالة من النشاط الفنى، وذلك بعد الاطمئنان على صحتها، حيث تشارك كندة في بطولة مسلسل "ناقص ضلع"، حيث تعاقدت على المشاركة في بطولة مسلسل ناقص ضلع -اسم مؤقت- تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب - سعدى وجوهر والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025، ويجمعها العمل بالفنانين نيللى كريم وروبى وجيهان الشماشرجى، فيما تجرى الشركة المنتجة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيدا لبدء التصوير.



كندة علوش



كندة علوش



كندة علوش



كندة علوش



كندة علوش

وتعود كندة علوش إلى الدراما التليفزيونية بمسلسل ناقص ضلع بعد غياب 3 سنوات، وتحديداً منذ تقديمها مسلسل ستات بيت المعادي، الذي عرض في نهاية 2021 وهو النسخة العربية للمسلسل الأمريكى Why Women Kill وشارك في بطولته إنجى المقدم، تارا عماد، ميرهان حسين، أحمد وفيق، صبرى فواز، انتصار، أميرة العايدى وإخراج محمد سلامة.

فيما تشارك على الجانب الآخر في مهرجان القاهرة كعضو لجنة تحكيم لجنة أفلام غزة، المتخصصة لتكريم الأفلام المتميزة التي تجسد واقع غزة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال مشروع أفلام "المسافة صفر" للمخرج رشيد مشهراوي.

جابي خوري