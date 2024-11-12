شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال ومحمد ومصطفى محسن جابر يقدمون العزاء فى وفاة ابنة مصطفى حدوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مطرب المهرجانات عمر كمال والمنتجان محمد ومصطفى محسن جابر وحسن أبو الروس، على تقديم واجب العزاء في ابنة الشاعر مصطفى حدوتة الرضيعة بمسجد الصديق بمصر الجديدة، التى رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض، كما شارك فى العزاء عدد من مؤدى المهرجانات.

وكان آخر أعمال مصطفى حدوتة هي أغنية الزين والتي طرحها النجم أحمد سعد، والشاب خالد وهي من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، وميكس أمير محروس.

وكان حدوتة تعاون مع عمرو دياب في أغنية يا قمر، ويأتى تعاون حدوتة مع الهضبة بعد تقديمه عددا من أغانى المهرجانات الناجحة في الفترة الأخيرة منها بنت الجيران لعمرو كمال وشاكوش، كما قدم أغانى للفنان محمد رمضان منها ملك السهر، وأغنية خمسة كل خميس، وعددا من الأغاني الأخرى، كما أنه مؤلف أغنية مخاصماك للفنانة نوال.



عزاء ابنة الشاعر مصطفى حدوتة