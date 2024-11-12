شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة Jonas Brothers تحيى ذكرى ليام باين فى أحدث حفلاتهم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت فرقة Jonas Brothers ذكرى زميلهم المغنى الراحل ليام باين من خلال أداء نسخة من أغنية "Night Changes" لفرقة One Direction، في أحدث حفلاتهم.

أثناء الحفلة في كاليفورنيا، غنى Jonas Brothers بنسخة مختلفة من أغنية "Night Changes" لفرقة One Direction، وبدأ نيك جوناس الأغنية، وغنى المقطع الأول قبل أن ينضم إليه جو في المقطع الثاني، وتناوب الاثنان حتى نهاية الأغنية، مما سمح للجمهور بغناء الكلمات الأخيرة بمفردهم.



نيك جوناس وليام باين

يذكر أن المغنى الراحل ليام باين واصل مسيرته الفردية، بعد النجاح الهائل الذي حققه مع فرقة One Direction، ومع إعلان الفرقة انفصالها في عام 2016، بعد عام من مغادرة زين مالك لها .

بدأ العديد من الأعضاء مسيرتهم الفردية، حيث أصدر مالك أغنية Pillow Talk وأصدر نيل هوران أغنية Slow Hands.

وكان وقع باين عقد تسجيل منفرد مع شركة Republic Records في أكتوبر 2016، وفي العام التالي أصدر أغنية Strip That Down، من تأليف المغنى العالمى إيد شيران.

التي وصلت إلى المرتبة الثالثة في قوائم المملكة المتحدة الرسمية والمرتبة العاشرة في قائمة Billboard Hot 100 الأمريكية، وتم ترشيحها لجوائز BRIT لأفضل أغنية فردية وأفضل فيديو لفنان، وذلك بعدما كشف مراسل Sky دانييل هنري بعض التفاصيل المحيطة بوفاة المغنى الشاب ليام باين مغني فرقة One Direction السابق الليلة الماضية، حيث أكد قائلا:" التصريحات التي حصلنا عليها من الشرطة وخدمة الإسعاف تعطينا المزيد من التفاصيل حول ما حدث، حيث كشف بيان الإسعاف، التي ردت على المكالمة، إنهم وصلوا إلى هناك في غضون ست دقائق من تلقي المكالمة، ووجدوا شخصًا ملقى فى الفناء الداخلي في كاسا سور، وهو الفندق الذي كان يقيم فيه باين".

وتابع هنري مؤكدا: "ووجدوا أن الإصابات التي تعرض لها باين نتيجة سقوطه كانت قاتلة، ولم تكن هناك إمكانية لإنعاشه، كما أشارت الإسعاف إلى أن هناك تقارير من أشخاص سمعوا دويًا عاليًا في الفناء قبل وقت قصير من اكتشاف الجثة".