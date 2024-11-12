مهرجان القاهرة السينمائى ملتقى صناع ونجوم السينما العالمية

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القاهرة - سامية سيد - يعيش محبو السينما في حالة ترقب مع انطلاق الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى غدا الأربعاء، وهو المهرجان الذى يعد واحدا من أهم منابر السينما في الشرق الأوسط والعالم، ويأتي إليه الكثيرين من محبى السينما سواء صناع سينما أو محبيها.

وعلى مدار 45 دورة من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لم يقتصر التكريم على مصريين أو عرب فقط، ولكن كان للنجوم العالميين نصيب كبير من التكريم، على أن يحصل المخرج وكاتب سيناريو والمنتج دانيس تانوفيتش.

وعلى سبيل الرصد لا الحصر تم تكريم نجوم عالميين مثل اميتاب باتشان في الدورة الـ15 عام 1991، وإليا كازان وكريستوفر لى في الدورة الـ 16 في عام 1992، سيدنى بولاك وآلان باركر وأكيرا كوراساوا في الدورة الـ 21 في عام 1997، جينا لولو بريجيدا ونيكول جارسيا، و جون مالكوفيتشى في الدورة الـ 22 في عام 1998 ، ألان ديلون وبيتر أوتول وكاترين دينيف في الدورة الـ 23 في عام 1999.

أما في الدورة الـ 24 فى عام 2000 تم تكريم كل من مايكل انجلوا أنطونيونى وأورنيلا موتى وايف بواسيه، وصوفيا لورين، وتم تكريم كارلوس ساورا وشاشى كابور وإرين باباس وألان كورنو في الدورة الـ 26 في عام 2002، وتم تكريم كلود شابرول واومبير بلزان في الدورة الـ 27 في عام 2003، وفى خلال الدورة الـ 28 في عام 2004 تم تكريم لودفين سانييه وميكيس تيودوراكس.

في خلال الدورة الـ 29 في عام 2005 تم تكريم النجم العالمى مورجان فريمان، لاليأتى من بعده في الدورة الـ 30 تكريم دانى جلوفر وسيرجى ماتيو، وفى الدورة الـ 31 في عام 2007 تم تكريم مات ديلون، أما الدورة الـ 32 في عام 2008، فـ تم تكريم تشارليز ثيرون وسوزان ساراندون وجولدى هون وكيرت راسل وجوليا أورموند وايفون شاكا شاكا.

وفى الدورة الـ 33 في عام 2009 تم تكريم سلمى حايك وصامويل آل جاكسون ولوسى ليو، ليتم تكريم كل من ريتشارد جير وجولييت بينوش وعرفان خان ومايكل يورك ويون جونجهى في الدورة الـ 34 في 2010، وتم تكريم زانج ييمو في الدور الـ 36 في عام 2012، وفولكر شلوندورف في الدورة الـ 36 في عام 2014، وتم تكريم كلوديا كارديناللى في الدورة الـ 37 في عام 2015، ونيكولاس كيدج وادريان برودى وهيلارى سوانك في الدورة 39 فى عام 2017، وتم تكريم ريف فاينز وبيتر جرينواى في الدورة الـ 40 في عام 2018.

ومن 2018 حتى 2024 تم تكريم 3 صناع عالميين فقط، وهم تيرى جيليام في الدورة الـ 41 عام 2019، و كريستوفر هامبتون في الدورة 42 فى عام 2020، وبيلا تار فى الدورة 44 خلال عام 2022.

ولم يقتصر وجود النجوم العالميين لتكريمهم فقط، ولطن أيضا للمشاركة في لجان التحكيم مثل: الناقد دافيد روبنسون (1992)، المخرج خوان انطونيو بارديم (1993)، الممثلة شابانا عزمى(1995)، الناقد جيان لويجى روندى (1996)، المخرج والممثل جون مالكوفيتش (1998)، المخرج و الكاتبرولاند جوفيه (2000)، المخرج إسماعيل ميرشانت(2002)، المخرج جان كلود بريلى(2003)، رئيس مدينة السينما كارلو فوسكانى (2004)، المخرج لويس بوينزو (2006)، المخرج نيكولس روج (2007)، المخرج إيمانويل أوريبى (2008)، المخرج أدور جوبالاكريشنان(2009)، المخرج ارتورو ريبشتاين (2010)، المنتج بول وبستر(2015)، المخرج كريستيان بيتزولد( 2016)، المخرج بيل اوجست (2018)، المخرج ستيفين جاجان (2019)، المخرج ألكسندر سوكوروف (2020)، المخرج إمير كوستوريتسا (2021)، المخرجة ناعومي كاواسي (2022).