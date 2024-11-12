زينة تمازح جمهورها بسبب كثرة إنفاقها المالي ‏

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - عبر خاصية الستوري لحسابها الخاص بـ "إنستغرام" قامت الفنانة زينة بالسخرية من كثرة الإنفاق المالي والشراء الذي تقوم به؛ مما سيؤدي بها ‏إلى الحبس على حد قولها.‏

زينة: أنا هاتحبس مش بهزر

كلمات الفنانة زينة التي شاركتها مع معجبيها ومحبيها جاءت في صورة مزاح للسخرية من كثرة الإنفاق الذي تقوم به، حيث قالت: "أنا عمالة ‏أصرف وأبعزق في الفلوس على أساس إن العالم ينتهي، العالم لو ما انتهاش أنا ها اتحبس مش بهزر".‏

الصورة عبر خاصية ستوري لحساب الفنانة زينة بإنستغرام

‏"بنات الباشا" عمل منتظر لـ زينة

في تصريح سابق لـ"الخليج 365" أكدت الفنانة زينة أن فيلم "بنات الباشا" الذي انتهت من تصوير آخر مشاهده مؤخراً، يُعد من التجارب ‏السينمائية المهمة بالنسبة لها موضحةً أن فيلم "بنات الباشا" هو فيلم فني أكثر منه تجارياً، فهو ثقيل بالمفهوم السينمائي، حيث يُناقش ‏أكثر من قضية خاصة بالمرأة، لافتة أن صُنّاعه يتطلعون ويخططون لعرضه في المهرجانات السينمائية خلال الفترة المقبلة.‏



للمزيد: زينة لـ الخليج 365: بنات الباشا فيلم فني ونتطلع لعرضه في المهرجانات

أبطال وقصة فيلم "بنات الباشا"

فيلم "بنات الباشا" بطولة زينة، صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود وضيفة الشرف سوسن بدر، والفيلم ‏مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج ماندو العدل ومدير التصوير ‏نانسي عبدالفتاح، ومهندس الديكور أحمد شاكر خضير، والملابس منية فتح الباب ومونتاج داليا الناصر.

وحسب الرواية المأخوذ عنها الفيلم، فتدور الأحداث داخل مركز تجميل يضمّ حكايات عدد من النساء يتحدثن عن القهر والكبت، والمرض ‏والموت، والحب والخيانة، حيث يتم التنقل داخل حياة كل فتاة، بدءاً من نشأتها، وكيف وصلت للعمل في مركز التجميل الذي يجمعهن، ‏وتتسم حكايات هؤلاء النساء بالقسوة والوجع والألم، وينتظرن التعاطف معهن، باعتبارهن ضحايا لمجتمع يفتقر، ويفتقد إلى الإنسانية.



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