بإطلالة مزينة بالورود.. روان بن حسين تخطف الأنظار بفستان رائع

ميرنا وليد - بيروت - ابهرت الفنانة الكويتية روان بن حسين عيون الجمهور بإطلالتها الجديدة، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الجمال، مرتدية فستاناً قصير وواسع باللون الأبيض و الاسود مورد ذات تصميم رائع، بأكمام طويلة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان.
وكانت نشرت روان بن حسين مجموعة من الصور، ظهرت فيها من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "سلامي"، وأطلت بلوك كاجوال، فكانت ترتدي توب ضيقة باللون الأخضر زينت بالريش، وبكمين طويلين، مع سروال واسع من الجينز الأزرق.
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