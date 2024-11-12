تامر حسني يشيد بإبتكار طفل مصري نظارة للمكفوفين ويسلط الضوء على عبقريته - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثنى الفنان المصري تامر حسني على طفل مصري يبلغ من العمر 15 عاماً، إبتكر نظارة تساعد المكفوفين بإستخدام إمكانيات بسيطة، تقوم النظارة بإصدار أصوات تنبه مرتديها عند وجود عائق أمامه لتجنب الإصطدام، و أعرب تامر حسني عن فخره و إعتزازه بعبقرية هذا الطفل، مشيراً إلى أنه لأول مرة يرى مثل هذه الفكرة المبدعة، و دعا المسؤولين في مصر إلى دعم هذا المبتكر، مؤكداً أنه إذا توفرت له الإمكانات، فإنه قادر على تقديم العديد من الإبتكارات القيمة، واصفاً إياه بـ"الثروة القومية".

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