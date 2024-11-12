ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية تارا عماد بإطلالتها الاخيرة من خلال صور لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مرتديةً فستاناً طويل وواسع باللون البيج ذات تصميم مميز بأكمام قصيرة من دار أزياء Brunello Cucinelli وصل سعره إلى 3,240 يورو، وربطت شعرها على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت استذكرت تارا عماد والدتها الراحلة، وذلك أثناء تواجدها في مسجد السلطان حسن في القاهرة، ونشرت صوراً لها من داخل المسجد، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "بحب أوي تفاصيل بلدنا، من أكتر الأماكن إلي بحب أزورها واستمتع بطاقتها وهدوئها هو جامع السلطان حسن، صاحبتي ديانا أخدت الصور دي واحنا جوة".
وأضافت: "أول ما شفت الصور شوفت مامتي. شايفة واقفة مامتي، و طريقة لبس مامتي وتعابير وش مامتي، أنا فاكرة أول ما شفت صورة معينة من دول حسيت بيها أوي. حسيت بـ قد إيه إحنا فعلاً بنكبر وبنكون أهلنا، كل ما بنكبر كل ما تفاصيل أسلوبنا وملامحنا فعلاً بتكون طبعت من أهلنا، اتبسطت أوي إني حسيت إني شبهها، وإن فيا كتير أوي منها، الله يرحمك يا مامتي".
كانت هذه تفاصيل خبر سعر خيالي فستان تارا عماد الرائع من دار أزياء Brunello Cucinelli .. إليكم كيف ظهرت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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