شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود ينشر كواليس فيلم الهوى سلطان بصحبة منة شلبي وجيهان الشماشرجي والان مع تفاصيل الخبر

نشر النجم أحمد داود علي صفحات السوشيال ميديا الرسمية صور من كواليس تصوير الهوى سلطان وعلق " بتحبوني أكثر ولا الكابتن رضا عبد العال"، جاء ذلك بعد تجاوز إيرادات فيلم الهوى سلطان الـ 11مليون جنيه في أقل من أسبوع.

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي.

الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج أحمد فهمي وهاني نجيب، تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حيث يستعرض العلاقات والحب بين الأصدقاء. ويجسد أحمد داود دور مهندس يُدعى علي.

فيلم الهوى سلطان هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن. يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم ١٣ شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات، حيث حقق إيرادات تقترب من ٣٥ مليون جنيه مصري.

يُحّضر أحمد داود لمسلسل من ١٥ حلقة في رمضان ٢٠٢٥ بالتعاون مع شركة أروما والمتحدة ومنصة Watch It.

ويُعتبر أحدث أعمال داود في الدراما التلفزيونية مسلسل زينهم، من إخراج يحيى إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وإنتاج شركة أروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، ويشارك في بطولته إلى جانب داود، كل من كريم قاسم وسلمى أبو ضيف.



كواليس فيلم الهوى سلطان



كواليس فيلم الهوى سلطان



كواليس فيلم الهوى سلطان



كواليس فيلم الهوى سلطان



كواليس فيلم الهوى سلطان



كواليس فيلم الهوى سلطان