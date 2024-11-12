شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سرى الحلقة 3..صدمة ياسمين رئيس لتواجد طليقها فى منزل مديرتها بالبنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 3 من مسلسل رقم سرى بطولة النجمة ياسمين رئيس، الذى يعرض على شاشة قناة DMC، من إخراج محمود عبد التواب توبه، أحداثا مختلفة، حيث استطاع أحمد الرافعى طليق لقاء إسماعيل – أن يقيم علاقة مع ندى عشماوى – نادين مديرة البنك التي تعمل به لقاء، وذلك من أجل أن يقبل طلبه بقرض كبير، حيث ذهب إلى منزلها وبدأوا يتحدثون عن لقاء وما مدى انتهاء علاقتها بهما خاصة أن نادين بدأت تتقرب إلى أي شخص عدو للقاء.

وذهبت لقاء إلى باسل الزارو حتى تتحدث معه إنها بريئة، إلى إنه نهرها وأكد لها أن مديرتها أكدت إنها من المتوقع أن ترتكب تلك الواقعة، مما دفع لقاء إلى الذهاب إلى منزل نادين خاصة إنهما كانوا أصدقاء، لتجد المفاجأة وهو خروج أحمد الرافعى طليقها من منزل نادين لتقوم بتصوريهما على باب منزل نادين .



الرافعى ونادين

مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

