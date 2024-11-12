إحالة عمرو دياب إلى المحاكمة في واقعة صفع شاب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:52 مساءً - شهدت الساعات الماضية تطوراً جديدة في قضية صفع الفنان عمرو دياب لشاب خلال أحيائه إحدى حفلات الزفاف بالقاهرة قبل 5 أشهر، حيث قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة عمرو دياب إلى محكمة الجنح، لمحاكمته عما بدر منه والتهم الموجهة إليه، وفى نفس القضية تم إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للمحاكمة الجنائية أيضاً لاتهامه بالتعدي على الفنان، وتم تحديد جلسة 23 نوفمبر لبدء محاكمته.

موعد أولى جلسات المحاكمة

حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة جلسة الدور الرابع من شهر نوفمبر، لبدء محاكمةفى واقعة التعدى على الشاب بالصفع، وذلك بعدما استمعت جهات التحقيق في مصر إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع، وأكد الشاب في التحقيقات أنه أثناء التقاط صورة مع الفنانقام الأخير بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور.

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بداية القصة

بدأت القصة عندما التف عدد كبير من المعجبين حول عمرو دياب لالتقاط صور سيلفي معه في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، وعندما حاول الهضبة التراجع للخلف لاستكمال فقرته الغنائية، فوجئ بشاب يمسك بجاكيت البدلة بقوة ويحاول جذبه لالتقاط الصورة معه، وظهروهو يُبعد يد الشاب بقوة، ثم صفعه على وجهه، وتدخل سريعاً منظمو الحفل وبعض أفراد أسرة العروس، لإبعاد المعجب الشاب خوفاً من تفاقم الأزمة.وقد تداول رواد الحفل عدة مقاطع فيديو لتوثيق الواقعة، بعضها للتنديد بموقف الهضبة؛ بينما حاول بعضهم الآخر تبرير فعلته بأنه تعرض لاعتداء من الخلف وكان بحالة دفاع عن النفس.

يُذكر أن عمرو دياب أعلن مؤخراً اعتزاله الغناء في حفلات الزفاف، وكان آخر حفل شارك في احيائه بمشاركة راغب علامة أيضاً، وفي نفس المكان، بهضبة الأهرامات، وقال دياب وقتها أن هذا الحفل هو الأخير له.

عمرو دياب ظهر في مقطع فيديو وهو يتحدث مع حضور حفل زفاف ابنة رجل أعمال سوري، أقيم مؤخراً في ساحة الأهرامات، وقال: "ألف مبروك يا جماعة.. ده آخر فرح هعمله، وأنا بطلت أفراح بس ده عزيز عليا". ولم تصدر عن إدارة أعمال عمرو دياب أي توضيحات لحقيقة التصريح".

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وكان الفنان عمرو دياب قد أعلن التعاقد مع سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط لعرض أعماله وأغانيه، حيث يحتوي التعاقد على عرض الألبومات الجديدة لـ عمرو دياب باعتباره أكثر الفنانين مبيعاً مع مسيرته الرائعة التي امتدت لعقود من الزمان حصل خلالها على العديد من الجوائز بما في ذلك سبع جوائز موسيقى عالمية وخمس جوائز الأسطوانة البلاتينية وست جوائز الموسيقى الأفريقية، وستعمل الشراكة على الاستفادة من شبكة الشركة العالمية لاستكشاف الأصوات والشراكات المبتكرة، مما يثري جاذبيته الدولية.

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