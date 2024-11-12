من شوارع تركيا.. زينة مكي تستمتع بوقتها بلوك كاجوال بسيط

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية زينة مكي على متابعيها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها أثناء إستمتاعها بوقتها في شوارع تركيا، وإعتمدت إطلالة كاجوال رائعة، فكانت ترتدي سترة واسعة، بكمين طويلين، مع سروال واسع من الجينز، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً لوجهها.
كانت أطلت زينة مكي بمقطع فيديو، أظهرت من خلاله ذكريات جميلة من إستمتاعها بوقتها مع الخيل في الطبيعة في لبنان، وعلقت معبرة عن حزنها بالقول: "عندما أشتاق إليكَ و أنا عاجزة .. أجدُني على شاشة هاتفي أسترجع ذكرياتي على أرضكَ .. نسيت من هي الفتاة في هذه الصُّور .. ابتسامتي فارقت وجهي منذ اليوم الذي استباح العدو أرضك، لا أعرف من أنا و أنتَ لستَ بخير … كأنني عائمة، لا بداية .. و لا نهاية ،مصيري هو مصيرك، اشتقتُ إليكَ … و اشتقتُ الى الفتاة التي أنظر إليها،(( أنا … و كُل الكون إلى جانبي))".
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