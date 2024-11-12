توم كروز يكـ شف عن البرومو التشويقي للجزء الثامن والأخير من "المهمة المستحيلة" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر النجم العالمي توم كروز عبر حسابه البرومو التشويقي لفيلمه الجديد "المهمة المستحيلة - الحساب النهائي"، المقرر عرضه في 23 أيار 2025. يعد هذا الجزء الثامن والأخير من السلسلة، ويشهد عودة أنجيلا باسيت في دور مديرة وكالة الاستخبارات المركزية، إيريكا سلون.

تدور أحداث الفيلم حول العميل "إيثان هانت" في مواجهة برنامج ذكاء إصطناعي خطير يُدعى "The Entity"، يتنبأ بتحركاته ويهدد بكارثة. ويكتشف إيثان أن البرنامج مخبأ في غواصة روسية قديمة، بينما يطارده عدو قديم، غابرييل (إيساي موراليس).

الفيلم من تأليف بروس جيلر وكريستوفر ماكواري وإخراجه.

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