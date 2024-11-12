بالفيديو- بإطلالة حمراء رائعة.. هيا مرعشلي تبرز جمالها وأنوثتها أثناء تصفيف شعرها

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي قلوب متابعيها، من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه أثناء تصفيف شعرها، وإستعرضت هيا جمالها وأنوثتها بإطلالة باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت ردت هيا مرعشلي على متابعة دعت عليها، وتمنت أن تحترق بسبب ملابسها، وذلك بعد نشر الممثلة اللبنانية صوراً لها بالكروب توب. وكتبت المتابعة: "الله ينتقم منك ويحرقك بالدنيا قبل الاخرة.. لك شوية وتنزعي حتى من تحت انتس ما عاد استحيتي؟؟؟ الله يمسخك ويبطش فيكي وتكوني عبرة لكل اللي متلك".

من ناحيتها شاركت هيا هذه الرسالة وكتبت ردها: "هل هذا نوع من أنواع الايمان والتعببر عن حب الله"، وتابعت في جملة أخرى: "ولا أنا من زمان مابستحي مافي شي جديد".

