إحالة عمرو دياب إلى محكمة الجنح بتهمة صفع المعجب في حفل الزفاف

ميرنا وليد - بيروت - قررت النيابة العامة في مصر إحالة الفنان المصري عمرو دياب إلى محكمة الجنح، لمحاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ"صفع أحد المعجبين" خلال حفل زفاف في شهر حزيران 2024.
وكانت النيابة قد استمعت لأقوال دياب في 7 تشرين الثاني، والذي أوضح أن المعجب جذبه بقوة من ملابسه فظن الفنان أنه يتعرض للإعتداء، فقام بصفع المعجب دفاعًا عن نفسه.
وسبق أن تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر الواقعة التي جرت في حفل زفاف المنتج محمد السعدي، حين تدخل الأمن لإبعاد الشاب، وكانت القضية قد تطورت إلى القضاء، بعد تبادل البلاغات بين الطرفين، إذ اتهم الشاب دياب بالاعتداء عليه، بينما اتهمه الفنان بإزعاجه خلال الحفل.
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