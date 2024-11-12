شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ورشة "تصنيع العرائس" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للطفل العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثالث من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، في دورته الثانية، برئاسة الدكتورة داليا همام (دورة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي)، انطلاق ورشة "تصنيع العرائس بالدمى" للدكتورة خلود الرشيدي من الكويت، وبذلك بمتحف الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون.

وخلال ورشة "العرائس" يتم تصميم وتصنيع دمية ماريونت مُبسطة من خلال الخامات المتاحة في المنزل للمرحلة العمرية من 7 سنوات إلى 14 سنة، يتدرب المشارك على طريقة عمل دمية من خامات بسيطة جدًا، بحيث يتم استثارة خياله لإنتاج دمية مميزة تُمثل شخصية من إبداعه، وكذلك يتم تصميم وتنفيذ دمية الطاولة، ويتم استخدام خامات موجودة في البيئة من عُمر 17 سنة فما فوق، وفي نهاية الورشة يقوم كل مُشترك بعمل مشهد بالدمية، ومن الممكن مشاركة مجموعة لعمل عرض مُبسط من خيال المشتركين.

والدكتورة خلود الرشيدي، أستاذ مساعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية - قسم الديكور المسرحي - دولة الكويت، - حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة حلوان، كلية الآداب، قسم علوم المسرح، تخصص ديكور مسرحي - عام 2013، شغلت منصب رئيس قسم الديكور المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية - الكويت- 2018 الى 2022، - شاركت بأعمال فنية في المعرض السينوغرافي الأول المصاحب لمهرجان المسرح العربي الدورة الثامنة - 2016، قامت بتصميم السينوغرافيا لعديد من العروض المسرحية المميزة، شاركت في تحكيم عدد من المهرجانات المسرحية من بينها مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي عام 2016.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، ويقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح، بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة.



ورش مهرجان القاهرة للطفل العربي