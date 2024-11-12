شكرا لقرائتكم خبر عن وجدت رفيقة روحي.. هاني فرحات ودنيا جمعة من جلسة تصوير عقد قرانهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الموسيقار هانى فرحات صورا من جلسة التصوير التي خضع لها هو وزوجته المشرفة على العديد من الحفلات الفنية دنيا جمعة، بعد عقد قرانها التي أقيم أمس، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: " وجدت رفيقة روحي".

وعقد الموسيقار هانى فرحات قرانه على البروديوسر والمشرفة على العديد من الحفلات الفنية دنيا جمعة، وعقد القران الشيخ د.عمرو الورداني، والحفل حضره نجوم الثقافة والمجتمع، في مقدمتهم وزير الثقافة د.أحمد هنو، ووزيرة الثقافة الأسبق الفنانة إيناس عبد الدايم، والفنان عمرو دياب، وكريم عبد العزيز، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وأحمد حلمى، وتامر عاشور، ومى فاروق، ومنة شلبي، وفريق واما، رامي جمال والمخرج طارق العريان والمنتجين محمد حفظي، وممدوح السبع، ومن الرياضيين: حازم إمام، أحمد شوبير، أيمن يونس، محمد عبد المنصف، أحمد فتحي.

وعُقد القران بعد خطوبة استمرت 7 شهور عقب قصة حب قصيرة تُوجت بالارتباط، وسوف يقيم الموسيقار حفل زفاف ضخم بعد إجازة عيد الفطر يحضره كل محبيه في الوطن العربي".



هاني فرحات ودنيا جمعة



عقد قران هاني فرحات ودنيا جمعة



صور من جلسة تصوير عقد قران هاني فرحات ودنيا جمعة