شكرا لقرائتكم خبر عن من هي هنا سامي عروس أحمد داش ؟.. درست السينما ومن أوائل دفعتها والان مع تفاصيل الخبر

فاجئ الفنان أحمد داش الجمهور بكشفه عن صور خطوبته، حيث نشر صورة لهما من حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وهما يحتفلان بالخطوبة وكتب: "الحمد لله"، مضيفًا إيموجي خاتم، وسرعان ما استقبل عدد كبير من التعليقات التي حرصت على تهنئته.

الخليج 365 حصل على صور جديدة من حفل خطوبة، أحمد داش وهنا سامي، وهي من مواليد 2001 من أصل مصرى إيطالى جدتها إيطالية من روما درست السينما في أعرق الجامعات الإيرلندية وتخرجت حديثا وكانت من أوائل دفعتها.

والدة العروسة هي دعاء نبهان مترجمة محترفة في إيرلندا حيث تعيش أسرة العروس هناك، وأقيمت حفلة الخطوبة في فيلا خال العروس بالشيخ زايد.

وكان لعب أحمد داش بطولة مسلسل مسار إجبارى من 15 حلقة، مع عصام عمر، رمضان الماضي بصحبة، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.



أحمد داش وهنا سامي ووالدتها دعاء نبهان



خطوبة أحمد داش وهنا سامي