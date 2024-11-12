شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجة "شكرا لأنك تحلم معنا" تحصد جائزة أفضل مخرجة بمهرجان سالونيك السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت المخرجة الفلسطينية ليلى عباس، جائزة الكسندر الفضية من مهرجان سالونيكي السينمائي باليونان، عن فيلمها "شكرًا لأنك تحلم معنا" كأفضل مخرجة في مسابقة "قابل الجيران +".

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من حصد جائزة أفضل فيلم روائي عربي طويل مناصفة مع فيلم "ماء العين" من مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتمت فعالياته منذ أيام.

كما يواصل الفيلم رحلته في المشاركة بالمهرجانات السينمائية حيث وقع الاختيار عليه ليكون ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أجيال السينمائي في الدوحة بقطر الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر حيث يقام له عرضين يومي 21 ، 22 من الشهر الجاري.

فيلم "شكرًا لأنك تحلم معنا" من تأليف وإخراج ليلى عباس، بطولة ياسمين المصري وكلارا خوري وكامل الباشا وأشرف برهوم وآدم خطار، يكشف العلاقة بين شقيقتين يترك لهما والدهما مبلغًا ضخمًا من المال، ويحاولان معًا الوصول لخطة متقنة للهروب بالمال قبل أن يكتشف شقيقهما الأمر حيث يحق له قانونًا الحصول على نصف الميراث.

كان الفيلم قد حصل على دعم من مهرجان الجونة السينمائي في عام 2018 من خلال أربع منح بقيمة 10000 دولار، كما فاز بجائزة التطوير من منصة "سيني جونة" وحصل على دعم من الصندوق العربي للفنون والثقافة بالإضافة إلى دعم من مبادرة قمرة لمؤسسة الدوحة للأفلام، كما كان أيضًا من بين الفائزين بالدورة الثالثة لصندوق البحر الأحمر السينمائي.

أما ليلى عباس فهي مخرجة أفلام فلسطينية، درست السينما في الأردن وإنتاج الأفلام والتلفزيون في جامعة رويال هولواي في المملكة المتحدة، أخرجت ثلاثة أفلام قصيرة بين 2010 و2012 قبل أن تصنع فيلمها الروائي الأول "صقيع وغبار" في 2014 وشاركت في عدة مهرجانات ثم شغلت منصب محاضر في معهد الإعلام العصري بـجامعة القدس.