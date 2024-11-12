شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يقفز ويهرب من الأعداء في تريلر Mission: Impossible 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Paramount أول فيديو ترويجى لـ فيلمها الجديد المنتظر Mission: Impossible — The Final Reckoning، الذى يقوم ببطولته النجم العالمى توم كروز، والذى سيصل دور العرض في 23 مايو من العام المقبل 2025.

ويظهر في التريلر شخصية كروز الشهيرة، إيثان هانت، مرة جديدة وهو يقفز بين القارات ويهرب من الأعداء، ووصلت مدة الفيديو إلى أكثر من دقيقتين.

من المتوقع أن يجذب هذا الجزء المكمل لفيلم Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One الذي صدر العام الماضي، والذي حقق أكثر من 571 مليون دولار على مستوى العالم، انتباه الجمهور باعتباره أحد أكبر إصدارات الصيف في العام المقبل.

وذلك بعدما أعلنت شركة Paramount المنتجة لـ الجزء الثامن من سلسلة الأفلام الشهيرة Mission: Impossible، التي يقوم ببطولتها النجم العالمى توم كروز، عن اسم الجزء المنتظر، حيث سيطرح تحت اسم Mission: Impossible — The Final Reckoning، على أن يصل دور العرض في 23 مايو من العام المقبل 2025.

كما طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للفيلم الجديد المنتظر Mission: Impossible — The Final Reckoning، مع ظهور شخصية كروز الشهيرة، إيثان هانت.

يضم The Final Reckoning، الذي أخرجه وكتبه كريستوفر ماك كواري، الذي عمل لفترة طويلة في السلسلة، طاقمًا من الممثلين يضم وجوهًا مألوفة مثل فينج رامز وسيمون بيج وفانيسا كيربي، بالإضافة إلى الممثلين الجدد مثل هانا وادينجهام ونيك أوفرمان وكاتي أوبراين.