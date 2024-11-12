شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سرى الحلقة 3.. صدقى صخر يقبل قضية ياسمين رئيس وخروجها بكفالة من النيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 3 من مسلسل رقم سرى بطولة النجمة ياسمين رئيس، الذى يعرض على شاشة قناة DMC، من إخراج محمود عبد التواب توبه، أحداثا مختلفة، حيث حضر لطفى عبود – صدقى صخر التحقيق مع لقاء – ياسمين رئيس أمام وكيل النائب العام في واقعة لاختلاس والتزوير.

طلب لطفى من النيابة خروج لقاء بكفالة مالية تقدرها النيابة وذلك لنظافة ذمتها المهنية لسنوات كبيرة، وجاء رد لقاء على تلك الواقعة أن هناك زملاء يتربصون بها خاصة إنها أصبحت نائب مدير البنك في سن صغيرة مما جعل الحقد والغيرة من بعض زملائها في العمل .

وبعد الافراج عن لقاء، أكد لطفى عبود لها ولوالدها أنه قبل القضية بسبب احساسه أن لقاء بريئة مما جعل لقاء في حالة اطمئنان بعد قبولهضالقصية والدفاع عنها.



رقم سرى

مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، واشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

