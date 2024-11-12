في ذكراه الثامنة.. تعرفوا إلى تفاصيل علاقة محمود عبد العزيز بأم أولاده

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - تحل اليوم الذكرى الثامنة لرحيل الفنان محمود عبد العزيز، الذي قدم للفن مجموعة من الأعمال المميزة التي ما زالت تحظى بنجاح جماهيري كبير على الرغم من مرور سنوات طويلة على عرضها.

زواج محمود عبد العزيز

تزوج الساحرمرتين في حياته، الأولى كانت في بداية مشواره الفني من سيدة خارج الوسط الفني تُدعي، وتميزت علاقتهما بالاستقرار والسعادة، وأنجب منها نجليه المنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز، والفنان كريم محمود عبد العزيز، وعلى مدار فترة زواجهما ظهرت برفقته في عدد قليل من الفاعليات الفنية، وذلك لأنها كانت منشغلة بتربية ابنيها والاهتمام بعائلتها.

جيلان كانت مصدر دعم كبير لزوجها سواء في مشواره الفني أو حتى حياته الشخصية، ففي الفترة الأخيرة من زواجهما مر محمود عبد العزيز بوعكة صحية كبيرة اضطرته لإجراء عملية جراحية كبيرة لإزالة كيس متواجد على البنكرياس في باريس، وأصرت جيلان على أن ترافق زوجها في هذه الرحلة حتى تطمئن على تطورات حالته الصحية بنفسها.

بعد شفاء محمود عبد العزيز عاد لمصر برفقة زوجته، لكن المفاجأة أنه بعد مرور فترة قصيرة من عودتهما أعلن انفصاله عنها، وبعد مرور 3 أشهر فقط تزوج للمرة الثانية من الإعلامية بوسي شلبي.

وعلى الرغم من الانفصال لكن محمود عبد العزيز، حافظ على علاقة قوية بنجليه، واستمر ظهور الثنائي معه في عدد كبير من المناسبات المميزة بالإضافة إلى مشاركة كريم له في عدد من الأعمال الفنية كان أبرزها جبل الحلال.

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رحيله ووصيته

في 12 نوفمبر 2016، رحلعن عمر 70 عاماً، وذلك لأنه تعرض لوعكات صحية متتالية بعد مرضه في أواخر التسعينيات، وحسب تأكيد الإعلامي محمود سعد، في برنامج "باب الخلق"، أن النجم الراحل ترك وصية لنجله الأكبر المنتج محمد محمود عبد العزيز، وهي أن يدفن في مسقط رأسه الورديان، بجانب رش مياه البحر على قبره.

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